بتوجيه من الرئيس الأسد.. وزير الدفاع في محافظة إدلب

جهينة نيوز:

بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الاسد القائد العام للجيش و القوات المسلحة و بمناسبة عيد الاضحى المبارك قام العماد علي عبد الله ايوب نائب القائد العام للجيش و القوات المسلحة وزير الدفاع يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة, بزيارة ميدانية الى بلدة الهبيط في ريف ادلب الجنوبي بعد ساعات قليلة من تحريرها من رجس الارهاب.

و التقى السيد وزير الدفاع المقاتلين الذين دحروا الارهابيين من الهبيط بعد ان الحقوا خسائر كبيرة في صفوفهم و شد على زنودهم مهنئاً الجميع بعيد الاضحى المبارك و الانتصارات التي تتحقق على الارهابيين و داعميهم.

و استمع السيد وزير الدفاع من القادة الميدانيين الى شرح مفصل عن سير المعارك وخطوط التمركز الجديدة بعد تحرير الهبيط, و اطلع بشكل ميداني و مباشر الى واقع المدينة التي حولها الارهابيين الى شبكة من الانفاق و الدشم و التحصينات التي سرعان ما انهارت تحت اقدام جنود الجيش العربي السوري.

و التقى السيد وزير الدفاع الضباط الميدانيين و اثنى على جهودهم الجبارة التي يبذلها جنودنا الميامين الذين يوصلون الليل و النهار عملاً و اصراراً على ملاحقة الارهابيين.

و زار السيد العماد الجرحى في مشفى الشهيد عبد القادر شقفا في حمص و هنأهم بالسلامة و عيد الاضحى المبارك و استمع من الجرحى الى ضروف اصابتهم و من الكادر الطبي على الوضع الصحي لكل منهم مثمن الروح المعنوية العالية للمقاتلين.

و في ذات السياق قام قادة المناطق العسكرية بزيارة مثاوي الشهداء و وضعوا اكاليل من الزهر بإسم السيد الرئيس بشار الاسد القائد العام للجيش و القوات المسلحة و قرؤوا الفاتحة على ارواحهم الطاهرة و زاروا الجرحى في المشافي العسكرية مهنيئينهم بالعيد و متمنين لهم الشفاء العاجل .