جهينة نيوز: كشفت طهران تفاصيل سيناريو الأحداث الأخيرة في إيران التي تم التخطيط لها في مدينة أربيل يإقليم كردستان العراق و قال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي السبت،

جهينة نيوز اعتقل الارهابي الفرنسي محمد المغربي ضمن آخرين في منتصف كانون الاول/ديسمبر 2017 من قبل مسلحين "اكراد" في سوريا، بحسب ما اعلن مصدر قريب من الملف يوم امس الجمعة.

جهينة نيوز: قتل 52 مسلحا بينهم 4 مسؤولين بنيران الجيش السوري على جبهة إدارة المركبات في غوطة دمشق الشرقية خلال الـ 8 أيام الماضية.

جهينة نيوز خلص موقع "فيستنيك موردوفي" بعد استطلاع آراء فريق من الخبراء العسكريين إلى أن الاعتداء الذي شنّه الإرهابيون على قاعدة حميميم الروسية في سوريا مؤخرا قد تم باستخدام مدفع روسي الصنع.

جهينة نيوز تناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خبرا تضمن فرض سمة دخول “فيزا” على الرعايا العرب للدخول إلى الاراضي السورية وأرفقت الخبر بصورة

  1. مسؤول إيراني يكشف تفاصيل سيناريو الأحداث الأخيرة في إيران
  2. الارهابي الفرنسي محمد المغربي بقبضة "الاكراد" في سوريا
  3. بالاسماء ... 52 قتيلاً للمسلحين بينهم 4 مسؤولين على جبهة حرستا
  4. المدفع الذي استهدف "حميميم" سوفيتي وجاء من هذه الدولة..!؟
  5. هل فرضت سورية تأشيرة دخول على العرب و استثنت هذه الدول.؟

آخر الأخبار

  1. 12:37
  2. 12:21
  3. 12:17
    الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قريتي حوا وتل عمارة ومنطقة رسم سعيد في ريف ادلب الجنوبي الشرقي بعد مواجهات مع جبهة النصرة
  4. 12:16
  5. 12:09
  6. 12:04
  7. 11:39
  8. 11:34
  9. 11:12
  10. 10:52
  11. 10:46
  12. 09:57
  13. 09:55
  14. 09:52
  15. 09:37
  16. 09:32
  17. 09:23
  18. 09:04
  19. 09:01
  20. 08:57

سياسة

واشنطن تسعى لإقرار قانون خاص لتعديل شروط الاتفاق النووي مع إيران

12:37 | جهينة نيوز: صرح وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، بأن قانونا أمريكيا خاصا لتعديل شروط الاتفاق النووي مع إيران، قد يتم تبنيه خلال الأسبوع المقبل.
تفاصيل
  1. الدفاع الروسية: مقاتلات الناتو رافقت طائراتنا فوق البلطيق
  2. سوريا منحت روسيا كنز عسكري دفين
  3. رئيس هيئة الحشد الشعبي: لن اترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق
  4. 18 مليار دولار من الكونغرس لـ "ترامب" لهذا السبب؟
  5. دول تستعد لشن حرب عالمية ثالثة على أمريكا من هي؟
  6. عقوبات امريكية على مسؤولين فنزويليين


شؤون محلية

علم شيوعي في سماء الرقة برعاية امريكية

12:09 | جهينة نيوز: رغم ان الحركة الشيوعية العالمية ومنذ اليوم الاول للازمة السورية أعلنت تضامنها مع سورية ووقعت بيان من أكثر من 76 حزب ترفض فيه التدخل الامريكي في سورية
تفاصيل
  1. بالفيديو.. مظاهرات حاشدة في ببيلا وبيت سحم تطالب بدخول الجيش السوري ورحيل «الحر»
  2. الجيش يسيطر على عدة نقاط شمال مسجد ابو بكر في حرستا
  3. السياحة في 2018.. مشاريع استثمارية ورجال أعمال ومستثمرون يتنافسون
  4. وفد حكومي في حلب للوقوف على الواقع الاقتصادي والخدمي
  5. اشتداد حدة المعارك في محيط ادارة المركبات بحرستا والجيش يتقدم


اقتصاد

البنك المركزي الروسي يسمح تصوير مخازن الذهب المحروسة في «عبّ المسيح»

12:14 | جهينة نيوز: أتاح البنك المركزي الروسي لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" تصوير جزء من مدخرات روسيا الموظفة بالذهب في سابقة فريدة من نوعها لإطلاع الرأي العام على ما يتيسر من نفائس تدّخرها البلاد.
تفاصيل
  1. ارتفاع قيمة الديون في العالم إلى 233 تريليون دولار
  2. الاقتصاد الأمريكي يضيف 148 ألف وظيفة في ديسمبر
  3. السعودية تبدأ بخصخصة ارامكو
  4. الإمارات تعلن عودة الإجراءات المتبعة برحلات الطيران مع تونس
  5. تحذيرات أمريكية للمستثمرين في العملات الرقمية

منوعات

أبراج يوم السبت 2018/1/6 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

2018-01-05 | جهينة نيوز مولود ٦/١/٢٠١٨: يثق بنفسه وبالاخرين لديه خصوصية دائما تحميه من الخجل، متعاون واسع الأفق مقدام لا يحب الجدال ولا يحب الاساءة والحقد صاحب خيال يهوى الالعاب التقنية،
تفاصيل
  1. طفل ينجو بإعجوبة من 4 أسماك قرش
  2. أبراج يوم الجمعة 2018/1/5 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران
  3. كشف علمي يساعد مدمني النيكوتين الإقلاع عن التدخين
  4. بريطانيا تفرض غرامة مالية على المتأخرين عن المدرسة!

رياضة

كوتينيو غير راغب في اللعب مع ليفربول

12:49 | جهينة نيوز: كشفت وسائل إعلام إسبانية، السبت، عن توصل ناديي ليفربول الإنكليزي وبرشلونة الإسباني إلى "اتفاق مبدئي" على انتقال البرازيلي فيليبي كوتينيو في صفقة قد تصل إلى 160 مليون يورو،
تفاصيل
  1. السعودية: لن ندفع «هللة» واحدة لبناء ملعب في مصر
  2. نيمار وكوتينيو يتصدران أحلام برشلونة وريال مدريد
  3. سيمون وأندرسون في نهائي بطولة تشيناي للتنس
  4. عُمان تحرز لقب "خليجي 23" بعد التغلب على الإمارات

تقارير خاصة

كما توقعت جهينة نيوز في العام 2011 ..حلفاء الأمس أعداء اليوم ..2018

2018-01-03 | خاص جهينة نيوز كان موقع "جهينة نيوز" أول من أثار قصة حرب الغاز في الشرق الأوسط ضمن سلسلة "الياسمينة الزرقاء " بتاريخ (21 اكنوبر 2011 )
تفاصيل
  1. هل ستبدأ الحرب العالمية الثالثة من إيران .؟
  2. بانوراما 2017 ..إنقلاب في السعودية و تقاتل بين أعداء سوريا
  3. بانوراما 2017 .. أفضل و أسوء الأسلحة التي استخدمت هذا العام
  4. الفضائح الثلاث و نوادر جحا الكبرى

ثقافة وفن

«نار وغضب» الأعلى مبيعا على الإنترنت.. وترامب يهدد!

13:04 | جهينة نيوز: بات كتاب المؤلف مايكل وولف المثير عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "نار وغضب"، الأكثر مبيعا على الإنترنت.
تفاصيل
  1. من جديد شيرين عبد الوهاب تُغضب المصريين
  2. النجم العالمي "فان دام" يدافع عن الإسلام!
  3. بالفيديو.. إنذار حريق داخل استديو أخبار يُصيب المذيع بالهلع!
  4. ممثلة أمريكية شهيرة تتحول لرجل..!؟

تابعونا على فيس بوك

شارك برأيك

مواقف واراء

  1. انتصار الأسد إبقاءٌ لفلسطين
  2. ما الذي فجر “الغضب الاردوغاني”؟خمسة احتمالات ..بقلم عبد الباري عطوان
  3. الطريق إلى الضفة ...بقلم د. كمال خلف الطويل

بالصور

انتشار الجيش على مرتفعات التلول الحمر جنوب بيت جن في ريف دمشق الجنوبي الغربي

...المزيد من ألبومات الصور

تعليق مميز

  1. والله كانها تحررت من اسرائيل ..بوركت اياد ي الجيش السوري
    ننصح مرتزقه بلاك ووتر وغرفه الموك باخلاء الجولان ..قبا ان تضيع الفرصه ... لانو سمعت بعد اليوم ماضل تسويات ...وراح يسوكم بالارض ... والنصيحه كانت بجمل .. والحاضو يعلم الغايب ..
    ...إقرأ الخبر عدنان احسان- امريكا | 30/12/2017

فيديو

بالفيديو.. مظاهرات حاشدة في ببيلا وبيت سحم تطالب بدخول الجيش السوري ورحيل «الحر»

...المزيد من الفيديو

مواقع صديقة

  1. موقع الوقت
  2. مجلة جهينة
  3. تشرين اون لاين

اختيارات القرّاء

الأكثر مناقشة الأكثر مشاهدة

تصفح المزيد

  1. خدمة RSS
  2. شكاوى القراء
  3. محاربة الارهاب
  4. أحوال الطقس
  5. مكتبة جهينة
  6. أسعار العملات
  7. النشرة البريدية

مجتمع

  1. حرائق تدمر مباني و«تذيب القار» في أستراليا
  2. لا إصابات في حادثة اصطدام طائرتين في مطار بكندا
  3. اصطدام طائرتين إحداهما كويتية في مطار نيويورك

أخبار الصحف

  1. ماكرون يكشف سر صادم و مفاجيء لأردوغان
  2. الصناعيون والتجار هم ايضا "تجار ازمة" لكن في الخفاء.. أسـعار مأكولات الأطفال في حالة فوضى!
  3. Playboy ستوقف إصداراتها الورقية قريبا

تكنولوجيا

  1. جميع أجهزة أبل مهددة بسبب «ثغرة إنتل»
  2. زعماء العالم خارج آليات «تويتر» الجديدة
  3. بماذا رد "تويتر" على طلب مستخدميه اغلاق حساب ترامب!؟

منبر جهينة

  1. الحصانة الفكرية سلاحنا بوجه الإرهاب و فتنه الطائفية.. بقلم: حسن حمزة العبيدي
  2. ماذا لو لم تفلت الصيدة ؟! بقلم : ابراهيم فارس فارس
  3. مصر نحو استعادة المكانة الإقليمية .. بين الواقع و الطموح.. بقلم: د. حسن مرهج

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا