جهينة نيوز: كشفت طهران تفاصيل سيناريو الأحداث الأخيرة في إيران التي تم التخطيط لها في مدينة أربيل يإقليم كردستان العراق و قال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي السبت،

جهينة نيوز اعتقل الارهابي الفرنسي محمد المغربي ضمن آخرين في منتصف كانون الاول/ديسمبر 2017 من قبل مسلحين "اكراد" في سوريا، بحسب ما اعلن مصدر قريب من الملف يوم امس الجمعة.

جهينة نيوز: قتل 52 مسلحا بينهم 4 مسؤولين بنيران الجيش السوري على جبهة إدارة المركبات في غوطة دمشق الشرقية خلال الـ 8 أيام الماضية.

جهينة نيوز خلص موقع "فيستنيك موردوفي" بعد استطلاع آراء فريق من الخبراء العسكريين إلى أن الاعتداء الذي شنّه الإرهابيون على قاعدة حميميم الروسية في سوريا مؤخرا قد تم باستخدام مدفع روسي الصنع.