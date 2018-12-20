موسكو تود أن تفهم ما تعنيه الولايات المتحدة بـ "المرحلة الجديدة من الحملة" في سوريا

جهينة نيوز:

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو تود أن تفهم ما تعنية الولايات المتحدة بـ "المرحلة الجديدة من الحملة" في سوريا، التي أعلن عنها البيت الأبيض بعد انسحاب القوات.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية خلال برنامج "لعبة كبيرة" على القناة الأولى الروسية: "قالت الولايات المتحدة إنها انتقلت إلى مرحلة جديدة، لم يعرف بعد عن ماهية هذه المرحلة الجديدة. لا توجد تفاصيل، لكن ظاهريا تكمن في حقيقة أن القوات سوف تسحب".

وأضافت: "أود، بالطبع، أن أفهم ما هو متوقع في المرحلة الجديدة من الحملة السورية. وأن لن يحدث مثل ما حدث على سبيل المثال في أفغانستان: نسحب [القوات] كليا، أو نعيدهم مرة أخرى، على مدار أعوام كثيرة".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أكد أن الحرب ضد المجموعة الإرهابية "داعش"، كانت الهدف الوحيد من بقاء القوات الأمريكية في سوريا بحسب زعمه.

كما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، مساء أمس الأربعاء، أن واشنطن بدأت عملية سحب القوات من سوريا، وأن القوات الأمريكية تستعد للمرحلة التالية من محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت ساندرز في بيان، أمس الأربعاء "بدأنا إعادة القوات الأمريكية إلى الوطن، ونحن ننتقل إلى المرحلة التالية من هذه الحملة".

سبوتنك