تضارب الأنباء بخصوص سقوط (أو إسقاط) المروحية الأفغانية - صور

جهينة نيوز

تحطمت مروحية أفغانية طراز مي-17 في أفغانستان في ولاية فرح غرب أفغانستان و قتل جميع الركاب و عددهم 25 بينهم قائد الفيلق 207 في الجيش الأفغاني و أعضاء في مجلس ولاية فرح و قالت تقارير رسمية أفغانية أن الطائرة تحطمت بسبب سوء الأحوال الجوية.

و في وقت لاحق أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن إسقاط المروحية و نشرت صور (الصور المرفقة أدناه) و مقاطع لحطام الطائرة الأفغانية و قالت الحركة أنها أسقطت الطائرة.

فيما قال نشطاء على صفحات موقع تلغرام أن المنطقة التي سقطت فيها الطائرة رصد فيها مضاد طائرات أمريكي طراز ستينغر (الصور المرفقة أدناه) بيد مقاتلي حركة طالبان قبل شهر وحد, و رجح النشطاء أن يكون تحطم الطائرة بسبب صاروخ أمريكي أطلقته حركة طالبان.