أنباء عن وصول الشبح الروسية سو 57 الى سورية

جهينة نيوز

نشر ناشطون على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي صور لطائرات سو-57 الشبح الروسية في الأجواء السورية و يتقدمها سو-35 التي دخلت الخدمة مؤخراً في روسيا.

و نشرت صفحة " Military Zone" المختصة بالامور العسكرية صورة للطائرتين نقلا عن ناشطين قالوا انهم التقطوا الصورة في أجواء الساحل السوري أثناء وصولهم الى حميميم.

و يذكر أن طائرة سو-57 الروسية طائرة شبح من الجيل الخامس قادرة على تنفيذ مناورات عالية و قادرة على إستهداف الطائرات التي تطير خلفها دون أن تلتف, و تعتبر أحدث و أقوى طائرة في العالم لا منافس لها.

هذا و كانت تقارير صحفية قالت في وقت سابق أن القوات الروسية زودت طائراتها بـ اربع طائرات متطورة من طراز سو 35 و رادار طائر و اربع طائرات سو 25, و مع هذا الخبر تأكد وصول طائرة سو 57 الى سورية في أول مهمة لها على الاطلاق