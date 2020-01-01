٢٨٥ مليار ليرة تكلفة تشييد السكن البديل في "ماروتا سيتي"..

جهينة نيوز:

«فوق الموتة عصة قبر» هذا هو حال أصحاب المقاسم في المنطقة التنظيمية الأولى بمرسوم ٦٦ بعد إخلائهم من منازلهم ومحالهم في تلك المنطقة، وما زالوا يطالبون من قبل مديرية المالية بدفع ضريبة(الترابية) أو إحضار براءة ذمة.

ويشير الدكتور غالب عنيز- عضو مجلس محافظة دمشق لصحيفة تشرين إلى أن (المالية) ليس لديها طي للضرائب لكل عقار وتطلب من المواطنين دفع الضريبة، الأمر الذي يرتب على المواطنين أعباء مالية إضافية, علماً أن أغلب أصحاب المقاسم في المنطقة التنظيمية لم يحصلوا على السكن البديل.

وكالعادة وعد مدير مديرية المرسوم 66 المهندس- رياض دياب بأنه سيتم نهاية العام توزيع سندات الملكية على أصحاب المقاسم, مشيراً إلى وجود 4 لجان قضائية لحل الخلافات، و تمت زيادتها للسرعة في إنجاز العمل لتصبح ست لجان قضائية للبت بالدعاوى المقدمة من قبل الشاغلين لتثبيت الملكيات، لافتاً إلى أنه تم إنجاز ٩٥ من عمل لجنة تقدير المقاسم التي يرتبط عملها ارتباطاً وثيقاً بلجان فض الخلافات.

وفيما يتعلق بالسكن البديل كشف مدير الدراسات الفنية في «محافظة دمشق» معمر دكاك، أن تكلفة تشييد السكن البديل لـ «ماروتا سيتي» والبالغ ٥٠ محضراً تصل إلى 285 مليار ليرة، ويتم العمل الآن على تأمين التمويل لهذا المشروع عن طريق شركة شام القابضة ، وهناك مفاوضات مع «المؤسسة العامة للإسكان» لتنفيذه خلال 3 سنوات، بشرط تأمين المبالغ اللازمة لذلك.

وقال عضو المجلس الدكتور- غالب عنيز: إن السكن البديل يرهق المحافظة مالياً ،حيث يتم انتظار شركة الشام القابضة لبيع أحد المقاسم لتستطيع التمويل والمحافظة غير قادرة على تأمين السكن البديل لأصحاب العقارات في المنطقة التنظيمية الأولى (ماروتا سيتي) وسوف تقع في المنطقة التنظيمية الثانية ( باسيليا سيتي) واقترح عنيز أن يتم توزيع الأراضي الخالية على جانبي الطريق من داريا أو توزيع أسهم على أصحاب العقارات في ماروتا سيتي

وعن ذلك لفت معمر دكاك إلى أن توزيع الأراضي الخالية كأسهم على أصحاب العقارات المستملكة بحاجة إلى قرار يتعلق بالمرسوم 66 من أجل قيامهم بتشييد السكن البديل بأنفسهم.