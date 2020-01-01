أبراج الخميس 9 تموز مع سمر عمران

جهينة- خاص

مولود اليوم: إخلاص واندفاع.. طيب وبسيط ولا يعرف الخبث ولا الكذب، لكن لديه لسان لايرحم فالصراحة تجرح أحياناً.. عاطفته متوقدة وانفعالي ومتى انفعل حرق.. العناد موقف والحياة أسرار والحب لديه وفاء وإخلاص وتضحية.

الفترة القادمة: البعض يجري عمليات تجميل والبعض لديه مشكلات صحية. أوجاع جسدية خارجية أكثر منها عضوية. يمكنه قصد أماكن هادئة أو السفر إلى أماكن بعيدة.. ترقيات للبعض.. ويجب أن ينتبه للأصدقاء.

الحمل:

مطلوب منك التنازل في العائلة وإلا ستخسر الحبيب وخسارة مشروع يحزنك كثيراً وخصومك يأخذونه منك عن طريق المناقصة.. خيبة أمل وعليك أن تكون حذراً كثيراً.

الثور:

تمتلك قدرة داخلية للوصول إلى ماتريد على كل الصعد والكل يرتاح لذلك وانتصارات يشهدها البعض.. بالتدريج ترى علامات تشير إلى أن أفكارك قبلها الآخرون وعزيمة غداء أو عشاء.

الجوزاء:

تتغير حياتك العائلية وقد تغير كل ماهو مزعج وهناك اصطدام بالكلام مع شخص عليك الابتعاد عنه.

السرطان:

يوم مناسب للحلم والتفكير والتيقظ وأنت جيد للتفاهم مع الحبيب وأخذ قرارات جديدة وتغيير سابقة.. يوم للحركة استقبال وزيارات وحركة أوراق ومعاملات.. اليوم يأتيك الفرج من كل الاتجاهات.

الأسد:

لا توظّف أموالك بمشاريع غامضة ولا تستمع لكل مايقال عن المشاريع ربما تكون وهمية.. يجب أن تكون حذراً في المعاملات والأوراق وربما فواتير واستحقاقات ربما مرافقة مريض.

العذراء:

بما أن القمر في الحوت يجب أن تنتبه كثيراً ويجب أن تكون واضحاً والآراء ملتبسة.. أنت متسرع قليلاً ويجب أن تقلع عن هذا الأمر.. اليوم هناك عرقلة أو خصم.

الميزان:

تسعى للتعويض عن خسائر وهناك اتفاقيات جديدة وربما أموال تأتيك عن طريق الصدفة أو قطف ثمار من أعمال قديمة.

العقرب:

الأسهم جيدة على الصعيد المالي.. احتمال تحقيق أرباح والعلاقات العائلية مثمرة وأحدهم يضرب المثل بك.. اجتماعات على أحسن مايرام وصوتك مسموع وتجنب المغريات لأن هناك صفقات موفقة وأخرى غير موفقة.. النهار جيد مع الأهل ولاسيما لمن يبحث عن الهدوء.

القوس:

تواجه بعض المشكلات العائلية أو الشخصية أو تصليح أو أعطال.. ابتعد عن العناد.. وربما هناك تقسيم لبعض الأمور التي تحصل منها على حقوق من الماضي ربما عقارية والبعض طمأنينة.

الجدي:

تميل إلى المغامرة وتهتم بمظهرك وهذا أمر جيد.. أمور جميلة تحضر لك مقابلات أو جيران.. مفاجأت عاطفية وأسفار تتعلق بالأموال.

الدلو:

ترقية أو مكافأة.. أعمال مالية.. وتحصل على أوراق وهدايا أو مكاسب.. التحدي والمنافسة بينك بين الآخرين لتحصل على ماتريد.. لكن انتبه اليوم للربح أو الخسائر أو التعويضات.

الحوت:

مناسبات جيدة والقمر لديك.. عودة شيء يتعلق بالغرام وارتباط للبعض أو قرارات حاسمة واليوم فيه حظوظ وتتبدل الأمور نحو الأفضل