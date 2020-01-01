مصر: تسجيل 75 حالة وفاة و1025 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جهينة نيوز:
أعلنت وزارة الصحة المصرية عن "تسجيل 75 حالة وفاة و1025 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3564 والإصابات إلى 78304 حالات".
هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، وباءً عالمياً، في يوم 11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، وتنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار