مصر: تسجيل 75 حالة وفاة و1025 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت ​وزارة الصحة المصرية​ عن "تسجيل 75 حالة وفاة و1025 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3564 و​الإصابات​ إلى 78304 ​حالات​".

هذا وصنفت ​منظمة الصحة العالمية​ فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في ​الصين​ أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار