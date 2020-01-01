الجيش الليبي يتوقّع هجوم تركي، ويتوعّد بالرد الحاسم

جهينة نيوز:

صرّح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي "أحمد المسماري"، أن الجيش يتوقع هجوماً تركياً في أي وقت، مشدداً على أن القوات الليبية ستقوم بكل ما يلزم لردع أي اعتداء.

وقال المسماري في حوارٍ له مع قناة "سكاي نيوز عربية" مساء اليوم الأربعاء: (نتوقع الهجوم التركي في أي ساعة وفي أي وقت، نحن قمنا بكل ما يلزم لردع أي اعتداء على قواتنا، رصدنا ما يدل على أن تركيا ذاهبة إلى المعركة الفاصلة وهي معركة سرت الجفرة، لا توجد أي مؤشرات من قبل الطرف الآخر على قبول وقف إطلاق النار والذهاب إلى المفاوضات).

وأضاف: (القوات المسلحة ما تزال ملتزمة، والعمليات العسكرية التي نقوم بها هي عبارة عن عمليات دفاعية فقط لمنع مناورات العدو ومنع تقدمه لمواقعنا، نحن نذهب في اتجاه الحل السلمي وسنعلن وقف إطلاق النار في حال توفرت جميع الشروط التي تم إقرارها، أي التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار والتزامه بعدم نقل أي إرهابي إلى ليبيا وإخراج الغزاة).

وعن الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن اليوم الأربعاء، قال المسماري: (كنت أتمنى أن يذكر الأمين العام أنطونيو غوتيريس تركيا بالاسم، لأنها هي التي تقوم بالمعركة والحشد ودعم المليشيات الإرهابية، وقد كنا نأمل أن يتحدث المندوبون عن الدور التركي الواضح الذي لا يحتاج أي دليل أو برهان، للأسف كأنهم يجاملون أو كأنهم لا يريدون التصعيد مع تركيا).

وختم حديثه بالقول: (الأهداف التركية لا تخدم المصالح الليبية ولن تخدم السلم الدولي، تركيا تتحدى إرادة المجتمع الدولي والليبيين).

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد في وقت سابق من اليوم، اجتماعاً لبحث موضوع الأزمة الليبية، أعلنت فيه مصر دعمها للجيش الليبي داعيةً لإخراج الجماعات التكفيرية من الأراضي الليبية.