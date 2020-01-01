الاتحاد الأوروبي يفرض قيود اقتصادية على تركيا

جهينة نيوز:

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخفيض حصة تركيا من واردات الحديد بشكل كبير، وذلك في إطار تطبيق نظام الحصص على الدول المصدرة للحديد إلى أوروبا.

من جهته اعتبر الأمين العام لجمعية منتجي الحديد التركية "فيصل يايان" هذا القرار الأوروبي استهداف واضح لإنتاج تركيا من الصلب ومشتقاته، مطالباً الحكومة التركية بالإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهته.

وأضاف يايان أن القرار جاء في ختام تحقيق المراجعة الثاني لإجراءات حماية منتجات الصلب بالاتحاد الأوروبي، حيث بدأت بروكسل اتخاذ بعض التدابير في هذا الصدد منذ الأول من تموز الجاري، لافتاً إلى أن نتائج هذه التدابير أدت إلى تقليص حصة تركيا من صادرات الحديد بنحو 46%.

واعتبر أن الغرض الأساسي من هذه التدابير هو استهداف قطاع صناعة الصلب في تركيا، قائلاً: (التحول للاعتماد على نظام الحصص أو الكوتة حسب الدولة وليس الكوتة العالمية، يعتبر خطوة تهدف إلى تقييد صادرات قطاع الصلب التركي، أكثر من كونه حماية لصناعة الصلب في تركيا).

وكانت تركيا تصدّر إلى الاتحاد 2.5 مليون طن من الحديد سنوياً، وبعد تطبيق نظام الحصص ستنخفص صادراتها إلى 1.3 مليون طن سنوياً.

يُذكر أن قرار الولايات المتحدة عام 2018 بزيادة الرسوم على صادرات تركيا من الصلب والألمنيوم، أثّر سلباً على الاقتصاد التركي وسعر صرف الليرة.

وكالات