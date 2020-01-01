مُحافظ القنيطرة: لا إصابات بكورونا في مركز المحافظة، وأرسلناً بياناً لرفع الحظر عن جديدة الفضل

جهينة نيوز:

كشف محافظ القنيطرة المهندس "محمد طارق كريشاتي"، عدم وجود أي إصابة بفايروس كورونا المستجد في مركز المحافظة، مؤكداً أن جميع المسحات التي أُخذت أتت نتيجتها سلبية.

وقال كريشاتي في تصريحٍ له اليوم الأربعاء لإحدى الإذاعات المحلية: (جميع نتائج المسحات العشوائية التي أخذت من منطقة جديدة الفضل بريف دمشق التابعة إدارياً للقنيطرة كانت نتيجتها سلبية، ولم تُسجَل أي إصابة جديدة بفايروس كورونا من ضمن هذه المسحات).

وأشار المحافظ إلى أنه تم رفع توصية للجهات المعنية لرفع العزل عن جديدة الفضل، بناء على تقييم خلية الطوارئ في المحافظة ونتائج المسحات العشوائية ومراعاةً للظروف الاقتصادية.

يذكر أن مُحافظة القنيطرة سجلت حتى الآن 27 إصابة بفيروس كورونا، شُفيت منها 3 حالات وتوفّيت واحدة.