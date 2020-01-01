عمدة نيويورك: المدارس ستفتح جزئياً خلال العام الدراسي المقبل

جهينة نيوز:

أشار عمدة ولاية ​نيويورك​ الأميركية، بيل دي بيلاسيو، إلى أن "المدارس ستفتح جزئيا خلال ​العام الدراسي​ المقبل كجزء من خطة استمرار مكافحة تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، لافتاً إلى أن "حضور الطلاب سيقتصر على يوم حتى 3 أيام خلال الأسبوع بداية من أيلول المقبل، في محاولة لإعادة المدارس إلى العمل والحفاظ على التباعد الاجتماعي في الوقت نفسه".

ونوه دي بيلاسيو بأنه "بموجب الخطة لن يتجاوز العدد 12 شخصا داخل الفصل الواحد في أي وقت بما في ذلك الطلاب والمعلمين والموظفين"، موضحا أن "الخطة ستمزج بين التعليم في المدرسة وعبر الإنترنت لخلق مساحة في المدارس لتطبيق التباعد الاجتماعي، ما يعني أن معظم الطلاب سيحضرون يومين تقريبا كل أسبوع".

كما شدد على أن "الخطة تعطي أولوية قصوى لسلامة الطلاب والعاملين بالمدارس"، منوهاً بأنه "حسب ​استطلاع رأي​ حديث فإن 75% من العائلات تريد عودة المدارس لذلك فإن المهمة هي جعل المدارس آمنة وصالحة لمعايير كل العائلات".