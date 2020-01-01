الشرينغيتو: "يوفيتش" يخضع للحجر المنزلي، بعد إصابة صديقه بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

أُجبر اللاعب الصربي "لوكا يوفيتش" مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، على العزل المنزلي بعد إصابة صديقه الذي زاره قبل أيام بفيروس كورونا المستجد، مما يفتح الباب حول احتمالية إصابته.

وقال الإعلامي الإسباني الشهير "جوسيب بيدرول" في البرنامج الشهير "الشيرينغيتو"، إن يوفيتش الآن معزول في منزله بسبب العيّنة الإيجابية لصديقه، وقد أجريت على اللاعب نفسه عدة فحوصات جاءت نتيجتها سلبية، لكنه سيستمر في العزل تجنباً لأي عدوى محتملة.

واستمرت مخالفات لوكا يوفيتش فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي، حيث أنه في بادئ الأمر كسر قوانين الحجر الصحي وسافر إلى صربيا، وبدأ بنشر صور له تجمعه مع أصدقائه خلال حفلات شواء وغيرها.

يُذكر أن الشاب الصربي لم يحصل على الفرصة الكافية لإثبات نفسه مع ريال مدريد، مما يُرجح احتمالية رحيله عن الفريق الملكي بنهاية الموسم الجاري، بحسب تقارير صحفية إسبانية.