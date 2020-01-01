برشلونة على أعتاب ضم "غندوزي"، مستغلاً خلافه مع مديره الفنّي

جهينة نيوز:

اقترب الفرنسي "ماتيو جندوزي" لاعب وسط نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، من الانضمام لصفوف نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانيةفي تقريرٍ لها اليوم الأربعاء، أن فريق برشلونة دخل في مفاوضات مع ماتيو جندوزي، مستغلاً الخلاف الذي نشب بينه وبين الإسباني "ميكيل أرتيتا" مدرب آرسنال عقب مباراة برايتون، مُشيرةً إلى أن آرسنال على استعداد للاستغناء عن خدمات جندوزي مقابل 36 مليون جنيه إسترليني، كما أنه مستعد لإعارته أيضاً.

ويتدرب جندوزي بعيداً عن الفريق الأول بعد خلافه مع مدربه ميكيل أرتيتا الشهر الماضي خلال مباراة برايتون، والتي تورط فيها في شجار مع اللاعب "نيل موباي"، حيث أنه لم يدخل منذ ذلك الحين في تشكيلة الفريق الرسمية.