4 قتلى جراء إطلاق نار في مدينة باترسون الأمريكية

الأربعاء, 8 تموز 2020 الساعة 21:18 | سياسة, عالمي

4 قتلى جراء إطلاق نار في مدينة باترسون الأمريكية

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات المحلية أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون على الأقل جراء حادث إطلاق نار وقع الليلة الماضية في مدينة باترسون في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وأكد عمدة المدينة، أندري صايغ، أن الحادث وقع في شارع، وفارق اثنان من القتلى الحياة في موقع الحادث فيما توفى الاثنان الآخران لاحقا في مستشفى متأثرين بجروحهما.

وفر منفذوا العملية من موقع الحادث بسيارة سوداء، ولم تنفذ الشرطة اعتقالات حتى الآن ضمن إطار تحقيقها في الحادث.

ولا يزال الغموض يلف دوافع المهاجمين، لكن العمدة رجح أن الحادث على صلة بأنشطة عصابات إجرامية.

المصدر: وكالات


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