مصر تؤكد وجود خلافات جوهرية بشأن قضيّة سد النهضة

جهينة نيوز:

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية "محمد السباعي"، إنه ما يزال هنالك نقاط خلافية جوهرية بين الدول الثلاث بشأن الإجراءات الفنية والقانونية لسد النهضة، مشدداً على وجود اهتمام بالغ بقضية سد النهضة على المستويين الدولي والمحلي.

وقال السباعي خلال حوار له عبر إحدى الفضائيات اليوم الأربعاء، إن المفاوض المصري تحمل كثيراً خلال أكثر من 10 سنوات في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مؤكداً أن إثيوبيا ليست لديها رغبة حقيقية حتى الآن في الوصول إلى نقاط توافق بشأن سد النهضة.

وأكد المتحدث أن مياه نهر النيل تمثل لمصر حياة ووجود لملايين المواطنين، وأن جميع المؤسسات المصرية شاركت في مفاوضات سد النهضة؛ لكونها قضية أمن قومي، وهي قضية مصر بأكملها وليس وزارة بعينها، مُضيفاً: (لن نتهاون ولن نتراجع ولن يتم الإضرار بحق كل مصري في الحياة بأي شكل من الأشكال، فهذه مسئوليتنا تجاه وطننا في المقام الأول).

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن بلاده سوف تبدأ ملء خزان سد النهضة للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة، مشددا على أنه لن يلحق بمصر أي ضرر.

وكانت وزارة الموارد المائية والري المصرية قد أصدرت قبل أيام، بياناً حول خلافات محادثات سد النهضة، مشيرةً إلى أنها ما زالت جوهرية في المسار الفني والقانوني