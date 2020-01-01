كوريا الجنوبيا تُصدر أمراً تحاكم فيه "كيم جونغ أون"

جهينة نيوز:

أمرت محكمة في كوريا الجنوبية زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" بدفع تعويضات لاثنين من سجناء الحرب اللذين أمضيا عقوداً عدة في الأشغال الإجبارية في بيونغ يانغ.

ونقلت وسائل الإعلام عن الرجلين اللذين تطالب المحكمة بيونغ يانغ بتعويضهما، إنه تم اعتقالهما خلال الحرب الكورية في الفترة ما بين 1950 إلى 1953، ولكن لم يتم إعادتهما إلى وطنهما بعد وقف الحرب، وبدلاً من ذلك تم إجبارهما على العمل في مناجم الفحم وفي منشآت أخرى لعقود عدة حتى تمكنا من الهرب من كوريا الشمالية إلى الصين.

ورفع الاثنان دعوة قضائية في عام 2016، يقولان فيها إنهما عانا من أضرار نفسية وجسدية خلال فترة مكوثهما في كوريا الشمالية.

وأمرت المحكمة المركزية في سيؤول أمس الثلاثاء، زعيم كوريا الشمالية بدفع ما يُقاىب 17500دولار لكل منهما، وفق ما ذكرته المتحدثة باسم المحكمة، حيث ورحب المحامون الذين يمثلون الرجلين بقرار المحكمة، وقالوا: (المحكمة في كوريا الجنوبية تمارس للمرة الأولى سلطة قضائية على أعمال غير قانونية قام بها كيم جونغ أون).

يُذكر أن الإعلام الكوري الجنوبي كان قد تحدث في وقت سابق، أن نحو 80 سجين حرب من كوريا الجنوبية، تمكنوا من الفرار من كوريا الشمالية، وعادوا إلى بلادهم بعد عام 2000.