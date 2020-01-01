"بومبيو" يُهاجم الصين، ويدعو لتمديد حظر الأسلحة على إيران

جهينة نيوز:

أعلن وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، أن بلاده تعتزم بدء حوار مع شركائها في أوروبا، لبحث التصدي للتحديات التي يشكلها الحزب الشيوعي الصيني.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء: (تحدثت مع وزير خارجية الهند بشأن النزاع مع الصين، فالصينيون كانوا عدائيون والهند تعاملت معهم، ليس ثمة جار للصين يعلم أين تنتهي سيادته وأين تبدأ سيادة الصين).

وأضاف: (حاولنا أن نقول للصين إننا جديون، وسوف نبدأ حوارا مع شركائنا الأوروبيين لبحث كيفية التصدي الذي يشكله الحزب الشيوعي الصيني).

ودعا بومبيو خلال المؤتمر، مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، قائلاً إن بلاده وحلفاءها صادروا الشهر الماضي سفينة تحمل أسلحة إيرانية للحوثيين في اليمن، مُشدداً على ضرورة تمديد الحظر عليها لمنع المزيد من الصراع في المنطقة، مُضيفاً: (لا يمكن لأي شخص جاد أن يعتقد أن إيران ستستخدم أي سلاح تتلقاه لأغراض سلمية).

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تُهدد الصين بالعقوبات، متهمةً إياها بقمع أقلية الإيغور والجماعات الإسلامية الأخرى وانتهاك حقوق الإنسان، كما أنها كانت السبب في العقوبات الاقتصادية التي تُعاني منها إيران منذ سنوات، بحُجة أن طهران تدعم جماعات إرهابية.

مُتابعة.