سياسي ورجل أعمال سعودي، يترشّح لرئاسة منظمة التجارة العالمية

جهينة نيوز:

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، عن ترشيح المستشار في الديوان الملكي "محمد بن مزيد التويجري"، لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، خلفاً للبرازيلي "روبرتو أزيفيدو" الذي يستقيل من هذا المنصب في 31 آب المُقبل.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أعربت بعثة المملكة لدى منظمة التجارة العالمية في مذكرة لها، عن إيمان الرياض بالنظام التجاري متعدد الأطراف ودور المنظمة الحيوي فيه، مشددةً على أهمية أن يكون نظام قوي يعزز الانفتاح القائم على قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف.

وأكدت البعثة أن السعودية تدرك أهمية الدور المحوري الذي تؤديه منظمة التجارة العالمية في صياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية، ورعاية وتطوير الاقتصاد والتجارة الدولية.

وأفادت الوكالة أن ترشيح التويجري يعكس استمرار المملكة في دعم الجهود الدولية للنهوض بمنظمة التجارة العالمية وصياغة رؤية استراتيجية للدول الأعضاء بمجموعة العشرين، لتعزيز دور التجارة المهم في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة".

يُذكر أن التويجري سبق وأن شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، كما تولى رئاسة مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، فضلاً عن عضويته في مجلس إدارة كل من شركة "أرامكو" وصندوق الاستثمارات العامة، وتوليه منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في بنك" HSBC" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من عام 2014 حتى 2016، والرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات المصرفية في نفس البنك من 2010 إلى 2014، والرئيس التنفيذي لشركة "JP Morgan" في المملكة بين عامي 2007 و 2010.