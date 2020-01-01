الكويت تُحاكم إسلاميين، على خلفية فضيحة تسريبات مع القذافي

جهينة نيوز:

أحال جهاز أمن الدولة بالكويت النائب السابق "مبارك الدويلة"، وأمين عام الحركة السلفية سابقاً "حاكم المطيري" للنيابة العامة، على خلفية فضيحة تسريبات مع الرئيس الليبي الراحل "معمر القذافي"، وعدة اتهامات أخرها أبرزها بث الأخبار الكاذبة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية، فقدتم فتح تحقيقات موسعة مع الدويلة ووجهت إليه خلالها تهمة إذاعة أخبار كاذبة، والإساءة إلى الذات الأميرية، حيث رجحت مصادر مطلعة للصحيفة إحالة الدويلة إلى النيابة العامة عقب استكمال التحقيقات معه.

يُذكر أنه تم قبل أيام، نشر تسريبات صوتية عن لقاء الدويلة مع القذافي في ليبيا يتحدث فيها عن أوضاع المنطقة