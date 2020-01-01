"لافروف" يُجدد دعوته لهدنة إنسانية في ليبيا، ويُشيد بالدور التركي

جهينة نيوز:

أكّد وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف"، أن الوقف الفوري للأعمال القتالية يمثل السبيل الوحيد لتسوية النزاع في ليبيا، وأن بلاده تتعاون مع تركيا من أجل تحقيق هذا الهدف، ومُعرباً عن أسفه إزاء عدم تحويل تصريحات جميع الأطراف عن غياب حل عسكري للأزمة الليبية إلى خطوات فعلية على الأرض.

وقال لافروف في كلمة ألقاها عقب مفاوضاته الافتراضية مع وزراء خارجية ثلاثية الاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء: (فعلياً، لا يمكن تحقيق ذلك تسوية النزاع إلا بطريقة وحيدة وهي الوقف الفوري للأعمال القتالية ووقف محاولات قوات كلا الجانبين إحراز تقدم غرباً أو شرقاً في أي اتجاه) .

وأبدى لافروف دعمه لاقتراح رئيس مجلس النواب الليبي "عقيلة صالح"، بشأن ضمان تمثيل جميع مناطق البلاد في مؤسسات الحكم، لافتاً إلى أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المُشير "خليفة حفتر" مستعد لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد إحراز حكومة الوفاق نجاحات ميدانية ملموسة في الأسابيع الأخيرة، لكن الحكومة ترفض ذلك.

وذكّر الوزير بأن موسكو استضافت في شهر كانون الثاني الماضي، اجتماعاً بين أهم لاعبي النزاع الليبي، وهم الجنرال خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الليبية "فايز السراج" ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مشيراً إلى أن الجيش الوطني كان يعتقد في ذلك الحين أنه يتخذ مواقع أفضل على الأرض ولم يكن جاهز لتوقيع اتفاق مقبول مع حكومة الوفاق.

وأضاف الوزير الروسي: (الآن أصبح الجيش الوطني، حسب تقديراتنا، مستعد لتوقيع مثل هذا الاتفاق بشأن الوقف الفوري للأعمال القتالية، لكن حكومة طرابلس بدورها لم تعد تريد ذلك وتعول على الخيار العسكري).

وأكد لافروف أن روسيا تتعاون مع تركيا، أكبر حليفة لحكومة الوفاق، بغية تنسيق هدنة في ليبيا، موضحاً: (نحن مع زملائنا الأتراك، ضمن إطار الحوار الذي تم تفويضه على أعلى مستوى من قبل رئيسي الدولتين، كنا وما زلنا وسنظل نعمل على تنسيق المواقف التي ستتيح الإعلان فورا عن وقف إطلاق النار والانتقال إلى تسوية جميع المسائل العالقة، آمل في أنهم سيتمكنون من التوصل إلى الحل الصحيح الوحيد في الظروف الحالية).

وأكد الوزير أن روسيا بدورها تواصل اتصالاتها مع حفتر والسراج على حد سواء، قائلاً: (نوجه إشارة واضحة بأن الخطوة الأولى التي لا غنى ولا بديل عنها هي الإعلان عن وقف جميع الأعمال القتالية).