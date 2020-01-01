استدعاء الرئيس الموريتاني السابق للتحقيق، بشأن مساسه بالدستور والقوانين

جهينة نيوز:

استدعى البرلمان الموريتاني الرئيس السابق "محمد ولد عبد العزيز"، للتحقيق معه في ملف منح إحدى الجزر الموريتانية كهدية إلى أمير قطر السابق "حمد بن خليفة آل ثاني"، حيث بدأت لجنة التحقيق في البرلمان الاستماع لبعض المسؤولين المرتبطين بالملف.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن لجنة التحقيق دعت الرئيس عبد العزيز للمثول أمامها صباح غد الخميس، للإدلاء بإفادته بشأن ما أسمته اللجنة (وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل مساساً خطيراً بالدستور والقوانين)، حصلت خلال فترة حكمه ما بين عامي 2008 و2019.

وكتب رئيس لجنة التحقيق النائب "حبيب ولد أجاي"، في رسالة الاستدعاء مخاطبا الرئيس السابق، أنه وخلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة تم ذكركم بالاسم والصفة مباشرة في وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل مساساً خطيراً بالدستور، وبقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وأضاف في الرسالة: (حرصاً على إبراز الحقيقة، فإن اللجنة قررت استدعاء الرئيس السابق إلى جلسة استماع تعقد الخميس في الساعة 11 صباحاً في مقر البرلمان، لتقديم المعلومات والإيضاحات التي بحوزتكم حول تلك القضايا).

من جهته رفض الرئيس الموريتاني السابق استلام استدعاء موجه له من طرف لجنة التحقيق البرلمانية، من أجل المثول أمامها والإدلاء بشهادته حول موضوع الجزيرة.

ووفق وسائل إعلام موريتانية، فإن اللجنة استمعت لوزير العدل السابق والمستشار في رئاسة الجمهورية "ابراهيم ولد عبد الله ولد داداه"، الذي أسند محمد ولد عبد العزيز له ملف العلاقات الموريتانية القطرية، خاصة موضوع الهدية الموجهة إلى أمير قطر السابق.

وبحوزة لجنة التحقيق البرلمانية وثيقة سرية تتضمن رسالة وجهها السفير القطري بنواكشوط "محمد بن كردي طالب المري" عام 2012 إلى وزارة الخارجية القطرية، تفيد بأن الرئيس الموريتاني في ذلك الوقت قرر منح إحدى الجزر الواقعة في محاذاة شاطئ المحيط الأطلسي قرب حوض آرغين السياحي.

وبحسب وثيقة أخرى مسربة من مراسلات بين السفير القطري بنواكشوط والديوان الأميري القطري، فإن ولد داداه عقد اجتماعا مع السفير القطري في يوليو عام 2012.

وتشير الرسالة إلى أن ولد داداه أبلغ السفير بأن ولد عبد العزيز أعطى تعليمات بإنهاء موضوع الجزيرة الهدية، حيث أتى ذلك القرار بعد ما قيل آنذاك إنه (نهاية غير ودية للزيارة المذكورة)، إذ أكدت عدة مصادر أن ولد عبد العزيز لم يودع أمير قطر السابق في ختام الزيارة، كما تحدثت المصادر عن خلاف بين ولد عبد العزيز وحمد بن خليفة، سببه تدخل الأخير في الشأن الداخلي الموريتاني، من خلال الطلب من ولد عبد العزيز إجراء تغييرات سياسية واقتصادية معينة.