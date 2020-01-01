مًظاهرات في صربيا تقتحم البرلمان، تنديداً بإجراءات الإغلاق

جهينة نيوز:

حاول متظاهرون اقتحام مقر البرلمان في صربيا، احتجاجاً على إعادة تطبيق إجراءات الإغلاق بعد تفشّ جديد لفيروس كورونا المستجد في البلاد، وبدؤوا بالهتاف لاستقالة للرئيس.

وبحسب ما نقلته شبكة "يورونيوز" فقد ملأ المتظاهرون شوارع بلغراد منذ أمس الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الصربي "ألكسندر فوتشيتش" إعادة تطبيق إجراءات الإغلاق.

واتهم المتظاهرون الرئيس فوتشيتش بمحاولة رفع الإجراءات الاحترازية حتى يتمكن فقط من إقامة الانتخابات ثم فرضها مرة أخرى، ولكن الرئيس الصربي نفى ذلك بشدة، وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، الذين أطلقوا الغاز المسيل للدموع.

وحاول العديد من الأشخاص اقتحام مقر البرلمان، وتمكنوا من الدخول لفترة وجيزة، ولكن تم إرجاعهم من قبل شرطة مكافحة الشغب، فيما رد المتظاهرون برمي المقذوفات، بما في ذلك المشاعل والحجارة والزجاجات والبيض على السلطات.

وكان الرئيس ألكسندر فوتشيتش قد أعلن في وقت سابق، إعادة تطبيق الإجراءات الاحترازية في البلاد، حيث أبلغت صربيا عن أعلى عدد من الوفيات في يوم واحد بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث وصف الالحالة المتعلقة بالفيروس في العاصمة الصربية بأنها مقلقة وحرجة مع اقتراب مستشفيات المدينة من استنفاذ قدرتها.