مناقشة الوضع في سورية وليبيا باتصال هاتفي بين رئيس الأركان الروسي ونظيره التركي

جهينة نيوز:

ناقش رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غراسيموف مع نظيره التركي يشار غيولير باتصال هاتفي الوضع في سورية وليبيا.

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء ونقلا عن سبوتنيك "في 8 تموز جرت محادثة هاتفية بين رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال غيراسيموف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، الجنرال غيولير، حيث ناقش الطرفان الوضع في سورية والوضع الراهن في ليبيا".

يذكر في هذا السياق أن البلدين ينسقان جهودهما في سورية بناء على اتفاق الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، يوم 5 آذار الماضي، بما في ذلك وفي سبل إيجاد حل للأزمة الراهنة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب.

وتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار اعتباراً من ليل 5 آذار، وكان من ضمن بنود الاتفاق البدء بتسيير الدوريات المشتركة بين الروس والأتراك على الطريق الدولي "إم - 4" بسورية (طريق اللاذقية حلب) في الـ15 من شهر آذار نفسه".