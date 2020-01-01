مستشار الرئيس اليمني ينجو من محاولة اغتيال

الأربعاء, 8 تموز 2020 الساعة 16:58 | سياسة, عربي

مستشار الرئيس اليمني ينجو من محاولة اغتيال

جهينة نيوز:

تعرّض مستشار الرئيس اليمني "عبدالعزيز جباري"، لمحاولة اغتيال نجا منها بأعجوبة، مما أدى لإصابة اثنين من مرافقيه.

وفي تفاصيل العملية فقد تعرّض جباري لانفجار قنبلة زرعت في بوابة الفندق الذي يقيم به، في مدينة مأرب اليمنية وأصيب اثنان من مرافقيه بجروح جراء التفجير، فيما اتخذت القوى الأمنية المتواجدة في الفندق الإجراءات اللازمة لتأمين ترحيل مستشار الرئيس وإنقاذ المصابين.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من قدوم جباري إلى مأرب من العاصمة السعودية الرياض، قبل البت في مسألة تعيين رئيس الحكومة اليمنية.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا