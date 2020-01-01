ميليشيات "قسد" تعتقل نحو 4 آلاف شاب منذ بداية تموز لتجنديهم في صفوفها

جهينة نيوز:

اعتقلت ميليشيات "قوات سورية الديمقراطية- قسد" العميلة للاحتلال الأميركي نحو 4 آلاف شاب في كل من الحسكة وحلب والرقة ودير الزور منذ بداية الشهر الجاري، لتجنديهم في صفوفها تحت ما يسمى "الخدمة الإجبارية" حسبما ذكرت مصادر إعلامية "معارضة" اليوم الأربعاء.

وتحدثت المصادر عن مواصلة ما تسمى «الشرطة العسكرية» التابعة لـ«قسد» اعتقال الشبان وسوقهم إلى ما يسمى «الخدمة الإلزامية»، وأكدت أنه تم اعتقال الشبان في كل من الحسكة وحلب والرقة ودير الزور، وذلك منذ استئناف عملية «التجنيد» مطلع تموز الجاري، لافتة إلى أن الأغلبية العظمى من الذين جرى اعتقالهم، هم من أبناء مدينة الحسكة وريفها.

واستأنفت "قسد" حملات «التجنيد الإجباري» للشبان ضمن مناطق سيطرتها منذ بداية الشهر الجاري، وتحدث المصادر عن انتشار كبير لـما يسمى «الشرطة العسكرية» في كل من الدرباسية وتل تمر ومناطق أخرى شرق الفرات، وذلك بعد توقف «التجنيد» لنحو 3 أشهر.

الوطن