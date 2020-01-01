بالصور.. باريس هيلتون تعلن ترشحها للرئاسة الأمريكية وتعين ريهانا نائبا للرئيس!

الأربعاء, 8 تموز 2020 الساعة 16:48 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

بالصور.. باريس هيلتون تعلن ترشحها للرئاسة الأمريكية وتعين ريهانا نائبا للرئيس!

جهينة نيوز:

أعلنت الممثلة والمغنية الأمريكية باريس هيلتون ترشحها لخوض منافسات سباق الرئاسة الأمريكية المزمع عقدها في تشرين الثاني 2020.

الممثلة الأمريكية أعلنت ترشحها من خلال نشرها عددا من التغريدات على صفحتها الخاصة بمنصة "تويتر"، داعية فيها لترشحها لمنصب الرئاسة.

وقالت بتغريدة، إن البيت الأبيض يحتاج لبعض التجديد ولمسة امرأة، "بعد الكثير من التفكير والاعتبار. لقد قررت أن المكتب البيضاوي يحتاج إلى بعض التجديد ولمسة امرأة."

وفي تغريدة أخرى كتبت "هل أقوم بإعادة تصميم المكتب البيضاوي إلى مكتب على شكل قلب؟".

ونشرت مقطعا مصورا في تغريدة أخرى أجابت فيه عن بعض الأسئلة حول من سيشغل منصب نائب الرئيس، قائلة "ستكون ريهانا فهي جميلة وموهوبة وأعتقد أنها ستكون نائبة رئيس رائعة".


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا