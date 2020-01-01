180 صحفياً توفي حول العالم خلال الأشهر الأربعة الماضية جراء "كوفيد-19"

جهينة نيوز:

أعلن رئيس نقابة الصحفيين الروس فلاديمير سولوفيوف اليوم الأربعاء أنه على مدى أربعة أشهر لقي 180 صحفياً مصرعهم حول العالم جراء "كوفيد-19" ستة منهم في روسيا.

وقال سولوفيوف خلال مناقشة تحت عنوان "الاتصالات في فترة العزلة": "على مدى الأشهر الأربعة الماضية، لقي 180 صحفيا مصرعهم جراء الفيروس في 35 دولة. للأسف، لدينا ستة، فقدنا ستة أشخاص في روسيا، وأكثر من 500 أصيبوا بالفيروس. في الواقع، أظهر الكثيرون شجاعة مهنية عندما ذهبوا لتغطية المناطق "الحمراء" حيث كان من الممكن أن يصابوا. أصيب الكثير منهم وأكملوا عملهم".

وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 آذار الماضي، تفشي فيروس كورونا المستجد "جائحة". وفقاً لأحداث البيانات تم تسجيل ما يقرب من 11.5 مليون حالة إصابة بالمرض في العالم، وتوفي أكثر من 535 ألف شخص.

سبوتنيك