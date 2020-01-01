ابنة أخ ترامب تصف عمها في كتابها الجديد: "مهرج ومعتل اجتماعيا"!

جهينة نيوز:

انهالت ماري ترامب ابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكيل من الانتقادات اللاذعة للأخير واصفة إياه بـ"المعتل اجتماعيا" و"المهرج".

ووجهت ماري في كتابها الذي جاء بعنوان "كثير ولكن ليس كافيا: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم"، كيلا من الانتقادات اللاذعة للرئيس الأمريكي.

وقد اتهمته بتأسيس ديناميكية عائلية سامة تشرح بصورة جيدة كيف يتصرف الرئيس اليوم، بحسب ما نشر موقع "سي ان ان".

وقارنت ماري الرئيس الأمريكي بطفل في الثالثة من عمره، وبأنه لم يكن محبوبا أبدا.

مضيفة بأن ترامب، قام بدفع أموال لشخص مقابل تقديم امتحان الـSAT لمساعدته على دخول جامعة بنسيلفانيا، حيث لم تكن درجاته تؤهله لدخول الجامعة.

وذكرت ماري بأن ما جاء في كتابها يعتمد على ذاكرتها وإعادة تجسيد حوارات مبنية على ما قاله أفراد بالعائلة بالإضافة إلى وثائق قضائية وضريبية وكشوفات مالية وغيرها.

يذكر أن ماري ترامب البالغة من العمر 55 عاما هي ابنة فريد، الأخ الأصغر الراحل للرئيس الأمريكي، ومن المتوقع أن يصدر كتابها في 28 تموز الجاري، أي قبل 3 أشهر فقط من خوض عمها الانتخابات لولاية رئاسية ثانية