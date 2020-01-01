وزارة الإعلام تحضّر لعمل درامي كبير لبطولات الجيش السوري

جهينة نيوز:

شكلت وزارة الإعلام لجنة تضم ضباطاً من الإدارة السياسية و كتّاباً و إعلاميين حربيين ومؤرشفين تعمل على إنجاز عمل درامي يعكس بطولات وتضحيات الجيش العربي السوري في مواجهة العدوان الإرهابي على سورية.

وناقش وزير الإعلام عماد سارة خلال اجتماع لهذه اللجنة عقد في مبنى الوزارة أمس مراحل وخطوات جمع القصص البطولية للجيش ومعالجتها درامياً لإنتاجها في مؤسسة الإنتاج التلفزيوني والإذاعي.

وأكّد الوزير سارة على ضرورة نقل الصورة الحقيقية لبطولات الجيش العربي السوري و تضحياته في هذه الحرب الكونية, لافتاً إلى أن هذه القصص لا تعد ولا تحصى وهذا ما يجب على اللجنة أن تعمل على دراسته واختيار ما يلائم العمل الدرامي.

وشدد الوزير سارة على الانتهاء من هذه المرحلة خلال فترة وجيزة وان تغطي القصص كل الجوانب البطولية للجيش في المعارك التي خاضها لحماية سورية وشعبها ودحر العدوان الإرهابي.

و قدّم أعضاء اللجنة مقترحاتهم حول تجميع القصص البطولية ونوعية وشكل العمل الدرامي الذي يعتمد على النص والقصص التي تمّ اختيارها, وعرض أعضاء اللجنة من الإدارة السياسية رؤيتهم لإنجاز هذا العمل وما يمكن أن يقدّموه في سبيل إنتاجه بأسرع وقت ممكن.