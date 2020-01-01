دمشق وطهران توقعان اتفاقية شاملة للتعاون العسكري بين البلدين

جهينة نيوز:

وقع وزير الدفاع العماد علي عبد الله أيوب مع رئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري اليوم الاربعاء اتفاقية شاملة للتعاون العسكري بين البلدين.

وتنص الاتفاقية نقلا عن الاعلام الحربي المركزي "على تعزيز التعاون العسكري والأمني في مجالات عمل القوات المسلحة ومواصلة التنسيق".

كما تناولت المحادثات بين الطرفين الأوضاع في سورية وضرورة انسحاب القوات الأجنبية التي دخلت بطريقة غير شرعية".

وأكد العماد أيوب أن "إسرائيل شريك قوي في الحرب على سورية والعصابات الارهابية جزء من العدوان الاسرائيلي".

وقال ان " الجيش السوري الذي صمد منذ عام 2011 وحافظ على بنية الدولة هو على موعد حتمي مع النصر، ومن يراهن على تخريب العلاقات بين إيران وسورية فهو واهم وعليه ان يستيقظ من أحلامه".

بدوره أكد رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء باقري أن "إيران ستقوم بتقوية أنظمة الدفاع الجوية السورية في إطار توطيد العلاقات العسكرية بين البلدين".

وأضاف "تركيا متأخرة قليلاً في تنفيذ التزامها بتفاهمات أستانة لإخراج الجماعات الارهابية من سورية وعليها أن تدرك أن حل أي من مشاكلها الأمنية هو عبر التفاوض والتفاهم مع الجانب السوري".

وشدد باقري.. على تركيا أن تدرك بأن حل أي مشاكلها الأمنية لا يكون عبر التواجد في الأراضي السورية.