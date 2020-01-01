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"تنسيقيات المسلحين": دخول رتل عسكري تركي من 25 آلية من معبر كفرلوسين باتجاه ادلب
الأربعاء, 8 تموز 2020 الساعة 14:54 |
سياسة
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محلي
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