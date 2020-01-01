علماء يحذّرون من موجة محتملة من الإصابات بتلف دماغي مرتبط بكورونا

جهينة نيوز:

حذرت دراسة حديثة من انتشار موجة محتملة من الإصابات بتلف دماغي ناتج عن فيروس كورونا , حيث أشارت أدلة جديدة إلى أن الاصابة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات شديدة بالجهاز العصبي من بينها الالتهاب والذهان والهذيان.

ونقلت رويترز عن الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة لندن قولها إن "43 حالة من مرضى كوفيد19 عانوا إما من اختلال وظيفي مؤقت في الدماغ أو جلطات دماغية أو تلف في الأعصاب أو آثار خطيرة أخرى في الدماغ" .

وأشارت الدراسة إلى أن هذا البحث يعزز دراسات حديثة خلصت أيضا إلى أن المرض يمكن أن يصيب الدماغ بتلف.

وقال مايكل زاندي من معهد علم الأعصاب في جامعة لندن الذي شارك في الإشراف على الدراسة : سنرى ما إذا كنا سنشهد جائحة على نطاق كبير من تلف الدماغ المرتبط بالفيروس قد تكون مماثلة لجائحة التهاب الدماغ السباتي في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي بعد جائحة الإنفلونزا في عام 1918.

ويوصف كوفيد19 المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد بأنه اعتلال في الجهاز التنفسي ويؤثر على الرئتين إلا أن علماء الأعصاب والأطباء المتخصصين في الدماغ يقولون إن أدلة تظهر أن له تأثيرا على الدماغ يبعث على القلق.