القبض على شخص يتاجر بالنقد الأجنبي في السوق السوداء في حلب

جهينة نيوز:

وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي بحلب حول قيام أحد الأشخاص بتصريف النقد الأجنبي ( الدولار ) والتعامل به بسعر السوق السوداء، ومن خلال المتابعة والبحث الجدّي تمكنت دورية من فرع الأمن الجنائي بحلب وبالجرم المشهود من إلقاء القبض على المدعو ( خ . ب ) وبحوزته خمسة آلاف دولار أميركي وبالتحقيق معه اعترف بمزاولة مهنة تصريف النقد الأجنبي لقاء المنفعة المادية.

وتمّت مصادرة المبلغ المذكور وتسليمه إلى مصرف سورية المركزي وتنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء أصولاً.

وزارة الداخلية