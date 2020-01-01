بعد 6 أيام من التراجع.. قفزة كبيرة للإصابات اليومية بكورونا في العالم

جهينة نيوز:

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن معدل الإصابة اليومية بفيروس كورونا قفز إلى 209,5 ألف حالة خلال اليوم الماضي، بعد أن كان ينزل تدريجيا عن ذروة 216 ألف حالة المسجل في 1 تموز.

و بذلك تجاوز إجمالي الإصابات بالفيروس في العالم بحلول صباح الأربعاء 11 مليونا و829 ألفا، منها أكثر من 544 ألف حالة وفاة، وما يزيد عن 6 ملايين و447 ألف حالة شفاء.

ولامست حصيلة الولايات المتحدة 3 ملايين إصابة مع بلوغها 2996 ألف حالة، فيما سجلت البرازيل مليون و688,5 ألف، والهند 742,4 ألف، وروسيا 693,2 ألف (الرقم لا يشمل أحدث إحصائية نشرت اليوم الأربعاء) وبيرو 309,2 ألف حالة.

وبين الدول العربية تعود أكبر أعداد الإصابة إلى السعودية (217,1 ألف)، وتليها قطر (100,9 ألف) ومصر (77,2 ألف) والعراق (64,7 ألف) والإمارات (52,6 ألف) والكويت (51,2 ألف) وعمان (48.9 ألف).

المصدر: RT