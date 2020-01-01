أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى منذ 2011

جهينة نيوز:

سجلت أسعار الذهب أمس الثلاثاء مستويات قياسية حيث تجاوز سعر الأونصة مستوى 1800 دولار وهو أعلى مستوى منذ العام 2011.

وجاء الارتفاع في ظل مخاوف من حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا والتي من الممكن أن تؤثر على الأنشطة الاقتصادية في مختلف دول العالم.

وأمس ارتفعت العقود الآجلة للذهب في بورصة نيويورك Comex، بنسبة 0.77% إلى 1807.35 دولار للأونصة.

وسجل بذلك المعدن النفيس أعلى مستوى منذ 21 ايلول 2011، وفقا لما ذكرته وكالة "نوفوستي".

أما اليوم الأربعاء فقد جرى تداول العقود الآجلة للذهب عند مستوى 1806 دولارات للأونصة.