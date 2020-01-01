25 مليار يورو استثمارات قطر في برلين

الأربعاء, 8 تموز 2020 الساعة 10:59 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

25 مليار يورو استثمارات قطر في برلين

جهينة نيوز:

قال سفير قطر لدى برلين، محمد جهام الكواري، خلال مقابلة صحفية أمس، إن استثمارات الدوحة في ألمانيا بلغت 25 مليار يورو، وإن 300 شركة ألمانية تعمل بالسوق القطرية.

وجاء ذلك، في حوار أجراه الكواري، مع مجلة الجمعية الألمانية للشرق الأوسط والأدنى "نوموف"، وقال: الاقتصاد القطري يواصل نموه بخطوات مستدامة، ما يخلق مجموعة متنوعة من الفرص للمستثمرين المحليين والأجانب، واصفاً العلاقات القطرية الألمانية في مختلف المجالات ولاسيما في المجال الاقتصادي بالوثيقة، وموضحاً أن قطر تستثمر في الشركات الألمانية الكبرى، وتطمح لمواصلة تعزيز العلاقات مع برلين


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