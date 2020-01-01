تعليمات وقرارات جديدة لإنعاش الاقتصاد الجزائري

جهينة نيوز:

خلص اجتماع حكومي ترأسه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، والذي خصص لوضع خطة لإنعاش الاقتصاد، إلى مجموعة قرارات تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الجزائري.

حيث أعطى الرئيس تبون تعليمات مفصلة لكل قطاع للقيام بإصلاحات هيكلية ضمن السياسة العامة للحكومة تسمح بالاستغلال الأنجع والشفاف للقدرات والثروات الطبيعية الوطنية كاملة، بدءاً بالمناجم التي تزخر بها الجزائر، كما أمر بالشروع باستغلال منجمي غار جبيلات للحديد في ولاية تندوف، وواد أمزور للزنك في ولاية بجاية.

ودعا تبون إلى تغيير الذهنيات وإطلاق المبادرات وتحريرها من القيود البيروقراطية، ومراجعة النصوص القانونية الحالية أو تكييفها بروح واقعية تنطلق من المنطق الاقتصادي بدل الممارسات الآنية، وألحّ الرئيس على ضرورة إيجاد قيمة مضافة وراء كل مشروع.

كما أمر تبون بزيادة الإيرادات بتشجيع الإنتاج الوطني، وتعميم الرقمنة، وتشديد محاربة التهرب الضريبي والتبذير والفواتير المضخمة، والتصدي بقوة إلى المال الفاسد الذي يحاول أصحابه استعماله لعرقلة عملية التغيير الجذري التي انطلقت في 12 كانون الأوّل الماضي