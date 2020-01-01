80 % إنجاز أعمال البنى التحتية في ضاحية الفيحاء بريف دمشق

جهينة نيوز:

بلغت نسبة الإنجاز 80 بالمئة في أعمال البنى التحتية في ضاحية الفيحاء السكنية في منطقة البجاع بريف دمشق والتي تمتد على مساحة 150 هكتارا ضمن المخطط التنظيمي تتوزع على أبنية برجية وحلقية خصصت الجمعيات التعاونية السكنية منها بـ 334 مقسما من أصل 371.

وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أوضح خلال جولة للاطلاع على نسب التنفيذ والمشاكل والصعوبات التي تعيق تنفيذ البنى التحتية في المشروع أن الضاحية تتسع لـ 11 ألف شقة سكنية جزء منها يتبع لقطاع التعاون السكني والآخر للمؤسسة العامة للإسكان متوقعا “إنجاز جميع الأعمال في الضاحية خلال أربع سنوات” بعد أن أنجزت المؤسسة بعض الأبنية بشكل كامل وباتت جاهزة على الهيكل.

وفي تصريح مماثل أشار محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير إبراهيم إلى أنه رغم الظروف استمرت أعمال البناء للضاحية وأن المحافظة وبالتعاون مع مديرية زراعة ريف دمشق ستباشر بزراعة المساحات المخصصة للتشجير في الضاحية إضافة إلى معالجة جميع المشاكل التي تعيق تنفيذ البنى التحتية ولا سيما الكهرباء