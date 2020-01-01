338.9 مليار ليرة قروض الزراعي في 6 أشهر منها 3.9 مليارات فقط للفلاحين

جهينة نيوز:

صرّح مدير عام المصرف الزراعي إبراهيم زيدان لـ«الوطن»، بأنه تم منح قروض بنحو 338.9 مليار ليرة خلال النصف الأول من العام الجاري 2020، بمعدل تنفيذ تجاوز 146.4 بالمئة مقارنة بالمخطط.

وتوزعت هذه الإقراضات بين 3.9 مليارات ليرة إقراضات المصرف للفلاحين، على حين تجاوزت الإقراضات لمؤسسة الحبوب 310 مليارات ليرة، و7 مليارات ليرة لمؤسسة حلج وتسويق الأقطان و18 مليار ليرة لمؤسسة إكثار البذار.

وعن توقف منح القروض، بيّن أن هناك توجهاً لإعادة المنح ضمن معايير يتم العمل عليها، مبيناً أن معظم القروض التي منحها المصرف الزراعي هي قروض ذات طابع إنتاجي، وتأتي ضمن الأولويات الحكومية الحالية لدعم وتعزيز الإنتاج، وخاصة الزراعي، ودعم وتمكين الفلاحين من استثمار أراضيهم بالشكل الأمثل لتوفير وتأمين الاحتياجات الغذائية محلياً.