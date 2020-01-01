البنتاغون يرد على تصريحات الأمم المتحدة بشأن اغتيال قاسم سليماني!

جهينة نيوز:

ردت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مساء أمس الثلاثاء على تقرير المحققة الخاصة في الأمم المتحدة أغنيس كالامارد، التي قالت إن عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني "غير قانونية".

وادعى مسؤول في الوزارة إن "قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني كان يخطط لهجمات إرهابية تستهدف مصالح أمريكية ودول أخرى قبل عملية استهدافه" حسب رأيه.. مضيفا أن "اغتيال سليماني كان خدمة لاستقرار المنطقة وتقويض يد طهران عن زعزعة أمن دول الجوار".

وكانت المقررة الأممية لشؤون الإعدامات خارج إطار القانون أغنيس كالامارد، اعتبرت أن الغارة الأمريكية التي اغتالت فيها الجنرال الإيراني قاسم سليماني كانت انتهاكا للقانون الدولي.

وقالت في تقرير لها إن العملية الأمريكية التي استهدفت سليماني خرقت ميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الأخيرة فشلت في تقديم أدلة كافية على وجود مخطط لاستهداف مصالحها.

وأضافت: "كان الجنرال سليماني مسؤولا عن الاستراتيجية والتحركات العسكرية الإيرانية في سورية والعراق. لكن في غياب تهديد وشيك حقيقي للأرواح، فإن مسار العمل الذي اتخذته الولايات المتحدة كان غير قانوني"، داعية إلى مساءلة الجهات التي تنفذ عمليات القتل العمد باستخدام الطائرات المسيرة القتالية، وإلى المزيد من تنظيم استخدام الأسلحة.

يشار إلى أن قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني اغتيل في غارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر كانون الثاني الماضي برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس.