ميلان يتغلب على نظيره يوفنتوس ويتقدم للمركز الخامس

جهينة نيوز:

فاز نادي ميلان الإيطالي على نظيره يوفنتوس (4-2) في المباراة التي أقيمت امس الثلاثاء بملعب سان سيرو في إطار منافسات الجولة 31 من الكالتشيو.

واستطاع ميلان بقيادة إبراهيموفيتش أن يقلبوا الطاولة على رفاق كريستيانو رونالدو، حيث حول الروسونيري تأخره بهدفين لفوز بأربعة أهداف.

وأحرز أهداف المباراة ليوفنتوس، أدريان رابيو وكريستيانو رونالدو في الدقائق (47 و53)، فيما رباعية ميلان، زلاتان إبراهيموفيتش، فرانك كيسي، رفائيل لياو وأنتي ريبيتش في الدقائق (62، 66، 67 و80).

وبهذا الفوز رفع ميلان رصيده إلى 49 نقطة، ليتقدم للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند 75 نقطة بالمركز الأول