16 منشأة حرفية وصناعية دخلت سوق العمل في السويداء

جهينة نيوز:

دخلت 16 منشأة حرفية وصناعية إلى سوق العمل في محافظة السويداء خلال النصف الأول للعام الحالي وفرت 40 فرصة عمل.

وبين مدير صناعة السويداء هيثم عامر في تصريح لـ سانا أن المنشآت المنفذة والتي بدأت بالإنتاج توزعت على القطاعات الهندسية والكيميائية والغذائية مشيرا إلى وجود 16 مشروعا صناعيا حاليا قيد التنفيذ و 6 مشروعات منفذة بشكل جزئي وفق قانون الاستثمار رقم 10 والمرسوم رقم 8.

ولفت عامر إلى منح الترخيص لإقامة منشأتين صناعيتين برأسمال 80 مليون ليرة على أن تبدأ أعمال تجهيزها خلال الفترة القادمة.

وكانت محافظة السويداء شهدت العام الماضي دخول 58 منشأة حرفية وصناعية إلى سوق العمل