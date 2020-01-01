محافظة دمشق تدرس تسعيرة جديدة للنقل الداخلي

جهينة نيوز:

أكد عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق مازن دباس الاستمرار بدراسة إصدار تسعيرة جديدة للنقل الداخلي في دمشق، مشيراً إلى أن الدراسة أخذت بعين الاعتبار ارتفاع الأسعار، والتكاليف الكبيرة القائمة على عملية النقل الداخلي سواء لجهة الباصات أو السرافيس، لافتاً إلى أن التسعيرة ستكون موحدة للباصات والسرافيس.

وأوضح دباس نقلا عن الوطن أنه ستكون هناك تسعيرة للخطوط الطويلة، مضيفاً: على الغالب يمكن أن تكون ١٠٠ ليرة وعلى الخطوط القصيرة ٧٥ ليرة، ولكن هذه الأرقام ليست نهائية لأنها قيد المناقشة ولا يمكن اعتمادها إلا بقرار المكتب التنفيذي.