في ٦ أشهر.. تنفيذ ٤٩ مشروعا صناعيا برأسمال ١،٤ مليار ليرة بريف دمشق

جهينة نيوز:

أظهرت مؤشرات صناعة ريف دمشق أن المشاريع المنفذة وفق أحكام قانون ومرسوم الاستثمار خلال النصف الأول من العام الجاري شملت مشروعين الأول في مجال الصناعات الكيميائية برأسمال ٢٥٠ مليون وقيمة آلات ٢٣٢،٦ مليون ليرة وبعدد عمال ١١ عاملا، والثاني في مجال الصناعات الغذائية برأسمال ٢٠٠ مليون ليرة وقيمة آلات ٥٦٦ مليون ليرة وعدد عمال ١٧ عاملا.

وبين المهندس محمد فياض مدير صناعة ريف دمشق لجريدة الثورة أن عدد المشاريع المرخصة وفق قانون الاستثمار بلغت مشروعا واحدا بقيمة آلات وأجهزة ١،٠٩ مليار ليرة وعدد عمال ٢٣ عاملا، ومشروعا في مجال الصناعات الكيميائية، لافتا أن المشاريع الصناعية المنفذة والحاصلة على سجلات والصادرة وفق أحكام القانون ٢١ وصلت إلى ٤٩ مشروعا برأسمال ١،٤٦٦مليار ليرة وبقيمة آلات ٥١٩ مليون ليرة وبعدد عمال ٢٣٩ عاملا، توزعت على قطاعات الصناعات الكيميائية ٢٩ مشروعا والغذائية ١١ مشروعا والهندسية مشروع واحد والنسيجية ٨ مشاريع.

وأوضح أن عدد المشاريع المرخصة وفق القانون ٢١ والحاصلة على قرارات ترخيص صناعية خلال النصف الأول من هذا العام ٢٣٢ مشروعا برأسمال ٩،٦مليارات ليرة وقيمة آلات ٦،٢مليارات ليرة وعدد عمال ١٨٨٦ توزعت بين الصناعات الكيميائية ٨٠ مشروعا والغذائية ٨٧ مشروعا والهندسية ٣٦ مشروعا والنسيجية ٢٩ مشروعا، مبينا أن عدد المنشآت الحرفية المنفذة والحاصلة على سجلات صناعية وصادرة وفق أحكام المرسوم ٤٧ نحو ١١ منشأة حرفية برأسمال ٢٢٧ مليون وقيمة آلات ١٢٧،٩مليون ليرة وعدد عمال ٣٤ توزعت على قطاعات الصناعات الكيميائية ٦ منشأت والغذائية ٢ والهندسية منشأة واحدة والنسيجية ٢ منشأة .

وأشار إلى أن عدد المشاريع المرخصة وفق المرسوم ٤٧ والحاصلة على قرارات ترخيص بلغ ١٨ مشروعاً برأسمال ٢٥٢ مليون ليرة وقيمة آلات ١٤٤،٨مليون ليرة وبعدد عمال ٨١ عاملا توزعت بين الصناعات الكيميائية مشروعين والهندسية ٨ ومثلها بالغذائية، مبينا أن أهم المشاريع كانت على القانون ٨ في مجال صناعة اللبن الرائب والجبنة القشقوان والدهانات، ووفق القانون ٢١، منشآت لصناعة الصابون الآلي والسائل لليدين والمواد المعقمة والمطهر للأرضيات والحمامات والأسطح الخزفية والمنظفات الصنعية "سائل جلي ومنظفات متعددة الاستعمالات" وغيرها من الصناعات