روسيا والصين تستخدمان (الفيتو) ضد مشروع قرار أممي حول سورية

جهينة نيوز:

استخدمت روسيا و الصين حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار ألماني في مجلس الأمن يتيح تمديد آليّة المساعدات عبر الحدود إلى سورية دون التنسيق مع الحكومة السورية.

ويطلب مشروع القرار الألماني البلجيكي تمديد التفويض الذي لا يتطلّب موافقة دمشق لإيصال المساعدات إلى سوريا لمدة عام، عبر الإبقاء على نقطتَي الدخول الحاليّتين على الحدود التركية.

وتريد موسكو إلغاء إحدى النقطتين وإقرار تمديد لعشرة أشهر فقط، وفق ما أفاد دبلوماسيون لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي.

وينتهي مفعول التفويض الأممي الساري منذ 2014، في العاشر من تموز.