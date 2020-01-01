أبراج الأربعاء 8 تموز مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود اليوم: رفيق ممتاز ولاسيما بلحظات الحزن أما بالعمل فقد يزعج لأنه عصبي قليلاً.. متعدد المواهب وكتوم ولايحب أن يتدخل أحد بأموره الخاصة.. ويحب الغموض وجدي ومخلص.

الفترة القادمة ربما تحمل لك تراجعاً بالمشاريع وقلق وانتبه على الأصدقاء وتحقق بعض الأمنيات والبعض زواج والبعض توضيح مسألة كانت غائبة والبعض إرث غير متوقع واكتشاف أسرار مخبأة.

الحمل:

تشعر أنك تراوح مكانك.. حاول التزام الهدوء حتى تمرّ الفترة بسلام.. الحذر واجب.. انتبه من أحد المحيطين الذين قد يضع العراقيل في طريقك ودع الآخرين يشعرون بالخطأ تجاهك .. ارتاح اليوم وانتبه.. وتشعر أنك مهتم بتنظيم أمورك لكن الفترة غير مناسبة وعليك التريث وتعب وخيبة أمل.

الثور:

تنشط اجتماعياً وتكون كلمتك كلمة وتلتقي أشخاص وتعتمد على نفسك فلا تغضب فكر بالمستقبل.. الأصدقاء لكن يتخلوا عنك.. وتسير أمورك بشكل جيد وتتلقى عروض وشعبيتك كبيرة واجتماعات غنية.

الجوزاء:

حاول تسرع وتنفذ أمورك لأن هناك أخطاء متراكمة بالتعامل مع المسؤولين عنك ضاعف جهودك ولا تدع أحداً يجرح كبرياءك.. يوم فيه تشدد على الأولويات العائلية والشخصية.

السرطان:

تعيش أوقات مميزة وتحسم أمراً ويحالفك الحظ بمعليات مالية ودراسية .. تسمع كلاماً جميلاً حاول الاستفادة من هذا النهار لمصلحتك.

الأسد:

مشغول بإعادة تنظيم أمورك المالية والفرصة متاحة حولك.. لاتصرف انتباهك عن أمور في محيطك.. تعبّر عن نفسك وصوتك عالي واختار الأصقاء الأوفياء لتناقش بتعقل.. اليوم فيه هموم ومصالحات أيضاً.

العذراء:

اتبع قلبك حتى تجد السعادة... فرصة مناسبة وتشعر بقوة العاطفة لتقوم بعمل يطلب منك بالتشارك مع طرف آخر.. كن دبلوماسياً ولاتيأس.. يوم فيه نقاش حاد على كل كلمة.

الميزان:

مشغول بإنجاز عملك المتراكم اطلب المساعدة... لاتتخلى عن عملك وكن متعاطفاً لتكسب الرضا وانتبه على صحتك لأنك ستحقق أمراً مهماً.. فترة مناسبة لمفاوضات وتسير أمورك بشكل مميز وبنّاء ولاسيما إذا هناك تعاون مع المحيط.

العقرب:

نهارك إيجابي وتتمتع بحضور فكري مهم وتشعر بديناميكية قوية وفترة مناسبة للتعامل مع الأطفال.. مرحلة منعشة وصوتك مسموع ومعنوياتك عالية تخدم مصالحك.

القوس:

انتبه يجب أن تكون خطوتك ثابتة بلاضجيج ولاتفرض نفسك بقوة.. لاتسير عكس التيار ولا تعامل الأهل بعصبية وربما زلة لسان تورطك بمشكلة كبيرة.. انتبه على أقوالك ولاسيما إن كنت تفكر بامور عقارية أو مشاريع أو أصلاحات.

الجدي:

تركيزك على الاتصالات وتجد نفسك أمام قرار يجب أن تأخذه. القمر في برج صديق لذلك نهارك جريء وتعقد صفقة وتقطف ثمر بعد تعب وتحقق ربحاً.

الدلو:

فرصة لتحصل على مكسب مالي.. البعض يحصل على أشياء كانت ضائعة والأصدقاء حولك من كل مكان.. الأبواب أمامك والحظ إلى جانبك.. تغتنم الفرص وبإمكانك توظيف الأمور كلها في مصلحتك.

الحوت:

ثقتك بنفسك كبيرة ونشاط ملحوظ وأوقات عاطفية جميلة ودعوة مهنية ممتازة الأضواء مسلطة عليك وتقوم بخطوة مدروسة تعود بالنفع عليك.. حازم بقراراتك وأيامك منتجة القمر في برجك يعطي القوة والحسم وأشعة دافئة.