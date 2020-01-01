واشنطن: قيصر لا يشمل استثناءات للأصدقاء

جهينة نيوز:

أكد نائب مساعد ​وزير الخارجية​ الأميركية، جوول ريبورن، أن ​الولايات المتحدة الأميركية​ ستفرض سلسلة عقوبات على أشخاص ومؤسسات وفقاً ل​قانون قيصر​، موضحا أن ​الحكومة الأميركية​ اتصلت بالكثير من الأطراف قبل البدء بتطبيق القانون.

وأشار نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية، إلى أن "قانون قيصر لا يشمل استثناءات للأصدقاء، محذرا من أن أي شخص أو مؤسسة سيتعرض للعقوبات، لافتا إلى أن قانون قيصر يعكس توافقاً بين الكونغرس و​السلطة​ التنفيذية وأيضاً بين الحزبين، الديمقراطي والجمهور".

ولفت إلى أن "مجموعة العمل المسؤولة عن ​سوريا​ ذهبت إلى الرئيس الأميركي ​دونالد ترمب​ في بداية العام 2019 واقترحت ستة شروط لإعادة العلاقات الطبيعية مع النظام السوري"، على حد تعبيره.