نصرالله: لا يحق للسفيرة الأمريكية أن تعمل معلمة ولا ناصحة للبنان

جهينة نيوز:

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، خلال إطلالته التلفزيونية اليوم الثلاثاء، أن “الأداء والتدخّل المفضوح” للسفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا “وكأنها حاكم عسكري أو مندوب سامي”، متسائلاً “ما علاقة السفيرة بالتعيينات المالية لتقول للمسؤولين عيّنوا فلاناً نائب حاكم مصرف لبنان ولا تعيّنوا فلاناً واذا لم تعيّنوه لا أموال، وما علاقتها بمصير الحكومة وشكل الحكومة المقبلة المفترضة؟ هل هذه دولة صديقة للبنان أم دولة مستعمرة؟”.

وأكد نصرالله أن الأمر الأخطر في ذلك هو “تحريض اللبنانيين على حزب الله وحلفاء المقاومة ودفع الجانب اللبناني نحو الاقتتال والحرب الأهلية”، مبدياً اعتزازه بالقاضي محمد مازح، متمنياً على القضاء اللبناني إعادة النظر والتصرّف مع استقالته.

ونوه نصر الله إلى إعداد نواب حزب الله عريضة لوزارة الخارجية باستدعاء السفيرة الأمريكية والطلب منها الالتزام باتفاقية فيينا، لافتاً إلى أنه “لا يحق للسفيرة أن تعمل معلّمة ولا ناصحة ولا مدافعة عن حقوق الإنسان”، مؤكداً أن كل ما ارتكب في حرب تموز هو في رقبة أمريكا”.

وخاطب نصرالله السفيرة شيا قائلاً “أنتم من أحضرتم الإرهاب التكفيري ولا محل لك في هذا المكان، احترمي نفسك وتوقّفي عند مكانك”، رافضاً “اتهام حزب الله بالأزمة الاقتصادية بهدف عزل حزب الله وإنهاء المقاومة وتأليب اللبنانيين على المقاومة”.

وأوضح نصر الله“هذا الخيار لن يؤدي إلى نتيجة وحزب الله لن يستسلم، وسياسة الخناق والعقوبات التي تتبعونها في لبنان لن تضعف حزب الله بل ستقوّيه بل ستضعف حلفاءكم، وستدفع لبنان بالكامل ليكون في محور الممانعة”. واضاف ” بلا هاللعبة”