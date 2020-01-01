الداخيلة تنشر تفاصيل جريمة قتل المدعو "حسام حسن" في طرطوس

جهينة نيوز:

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل الجريمة التي التي وقعت في مدينة طرطوس أمس الاثنين، والتي راح ضحيتها الشاب "حسام حسن".

وقالت الداخلية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية غي فيسبوك، إنه وبتاريخ 6 / 7 / 2020 وردت معلومات عن حصول جريمة قتل في مكتب بالطابق الثاني وسط السوق بشارع هنانو ضمن مدينة طرطوس، وعلى الفور توجهت دوريات من فرع الأمن الجنائي وقسم شرطة المدينة الغربي إلى مكان الحادثة، وبالكشف تبين وجود شخص مصاب بطلقين ناريين (واحد بالصدر وآخر بالرأس) وهو مفارق الحياة، وتبين أنه يدعى حسام حسن يعمل بمجال الاستيراد والتصدير.

وأوضحت الوزارة أنه خلال التحقيق ومتابعة كاميرات المراقبة للمكتب المجاور لمكتب المغدور تمت مشاهدة تسجيل فيديو لشخص يدخل مكتب المغدور وبيده كيس أسود، وبالتدقيق تبين أن الصورة تعود لشخص يدعى "علاء.ح" وأنه يوجد بينه وبين المغدور حسابات مالية، وتم تحري منزل المذكورعلاء فتبين أنه متواري عن الأنظار لجهة مجهولة حيث تم إذاعة البحث عنه.

وأضافت الداخلية أنه وبتاريخ 7 / 7 / 2020 ورد إخبار إلى قسم شرطة المدينة الغربي من صاحب أحد الشاليهات بوجود مستأجر منتحر داخل الشاليه، وبالكشف على الجثة تبين أنها عائدة لشخص يدعى "علاء.ح" وهو نفس الشخص المذاع البحث عنه بموضوع قتل المغدور حسام حسن والذي ظهرت صورته بتسجيل الفيديو، وعثر مع المنتحر على محبسين ذهبيين وسلسال ذهبي وخاتم رجالي ومبلغ مليون وثلاثمائة وتسعين ألف ليرة سورية، وبالتدقيق تبين أن هذه الأغراض عائدة للمغدور حسام حسن والمسدس الذي انتحر به عائد أيضاً للمغدور حسام ومرخص أصولاً باسمه.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأن التحقيقات مازالت مستمرة.